Правительство Москвы поможет инвалидам найти работу

Департамент труда и занятости населения города Москвы разместит на своем сайте текстовую, аудио- и видеоинформацию о 30 доступных для инвалидов профессиях. На создание этих профессиограмм департамент готов потратить более двух миллионов рублей.

Эксперты считают, что профессиями, подходящими для инвалидов, можно считать, в том числе специальности архитектора, дизайнера, программиста, менеджера по туризму или продажам.

Однако инициативу властей они не поддерживают. "Эти деньги стоило бы потратить на реальную помощь – трудоустройство конкретных людей", – сказал "Известиям" председатель "Общества равных возможностей – все равны" Сергей Соколов.

Психолог-профориентолог центра тестирования МГУ Анна Мухина подчеркнула, что информация о профессиях уже есть в открытом доступе в интернете. По ее словам, в первую очередь властям стоит заняться пропагандой толерантного отношения к сотрудником-инвалидам со стороны работодателей.

В настоящее время в Москве живет более одного миллиона инвалидов, из них 60 тысяч людей не могут найти работу.