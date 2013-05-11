Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 мая 2013, 06:14

Происшествия

Восьмилетний мальчик пропал в Московской области

Полицейские ведут розыск восьмилетнего мальчика в Люберецком районе Московской области. Об этом информирует "Интерфакс" со ссылкой на подмосковный главк МВД.

В ночь на субботу в полицию поступило заявление от жительницы поселка Томилино, сообщившей о пропаже сына Володи Дорсеньева. По словам женщины, ребенок в пятницу вечером уехал кататься на велосипеде и до настоящего времени не вернулся.

В розыске мальчика задействован личный состав патрульно-постовой службы полиции, сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних и ГИБДД.

пропажа детей чп мо

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика