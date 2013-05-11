Восьмилетний мальчик пропал в Московской области

Полицейские ведут розыск восьмилетнего мальчика в Люберецком районе Московской области. Об этом информирует "Интерфакс" со ссылкой на подмосковный главк МВД.

В ночь на субботу в полицию поступило заявление от жительницы поселка Томилино, сообщившей о пропаже сына Володи Дорсеньева. По словам женщины, ребенок в пятницу вечером уехал кататься на велосипеде и до настоящего времени не вернулся.

В розыске мальчика задействован личный состав патрульно-постовой службы полиции, сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних и ГИБДД.