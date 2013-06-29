Форма поиска по сайту

Новости

29 июня 2013, 22:07

Происшествия

В Подмосковном Орехово-Зуево пропал ребенок

Спасатели и полицейские ищут пятилетнего мальчика, который пропал в Орехово-Зуево.

Как сообщили в МЧС по региону, ребенок совершал прогулку вместе с прабабушкой вдоль берега реки Клязьма. Около 15.50 женщина потеряла правнука из виду и, не найдя его самостоятельно, обратилась за помощью в полицию.

С 18.00 начаты разыскные мероприятия силами ОВД Орехово-Зуево.

В поисках мальчика участвуют 96 человек, в том числе 20 волонтеров и кинолог с собакой.

пропавшие дети чп мо

