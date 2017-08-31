Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 августа 2017, 23:20

Происшествия

Семь человек спасены при пожаре на юге столицы

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Пожарные спасли из огня семь человек при тушении возгорания в квартире жилого дома на юге столицы, сообщает пресс-служба столичного управления МЧС.

Пожар начался в доме 39 корпус 1 по улице Ясеневская. Огонь вспыхнул в квартире на девятом этаже. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. Возгорание было ликвидировано.

происшествия

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика