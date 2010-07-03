Поезда на серой ветке метро следуют с увеличенными интервалами

Фото: ТАСС/Татьяна Макеева

Поезда следуют с увеличенными интервалами на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро из-за падения пассажира. Об этом сообщается в микроблоге столичной подземки в Twitter.

"На южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии увеличены интервалы движения поездов из-за падения пассажира", − сказано в сообщении. Представители подземки заверили, что поезда постепенно вводят в график.