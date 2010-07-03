В Мосгортрансе прокомментировали ДТП с автобусом в ТиНАО

В Мосгортрансе рассказали причины аварии с участием их автобуса в ТиНАО, сообщает Агентство "Москва".

ДТП произошло около 12:00 на 26-м километре Киевского шоссе. Там столкнулись грузовой автомобиль, Volvo и автобус №911. По данным компании, водитель грузовика не справился с управлением и допустил столкновение с городским автобусом.

В результате пострадали пять человек. За медицинской помощью обратились четверо пассажиров автобуса и водитель грузовика. Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД.

Пять человек пострадали в результате аварии с участием автобуса

Ранее уточнялось, что транспортные средства столкнулись на пересечении Киевского шоссе и улицы Атласова. За одним из пострадавших вылетел вертолет Московского авиационного центра.

В настоящий момент из-за аварии перекрыты три полосы Киевского шоссе в сторону столицы. На месте происшествия разлива топлива и возгорания нет.