Мужчину зарезали во время корпоратива в Москве

30 декабря, 12:45
Фото: depositphotos/blinow61
Мужчину зарезали во время проведения корпоратива в одном из павильонов ВДНХ, сообщает Агентство "Москва".
В полицию поступило сообщение об обнаружении трупа на проспекте Мира, дом 119, строение 337. Прибывшие на место полицейские установили, что вечером 29 декабря в павильоне №337 праздновали Новый год.
На мероприятии между приглашенными сотрудниками компании возник конфликт, в ходе которого один из них, мужчина 1988 года рождения, получил колото-резаное ранение. От полученной травмы он скончался на месте.
Еще один работник, 52-летний мужчина, был госпитализирован в состоянии алкогольного опьянения. По данным фактам проводится проверка.
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