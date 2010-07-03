Полиция пресекла драку со стрельбой на юго-востоке Москвы

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Сотрудники полиции пресекли драку с участием пяти человек в Марьинском парке на юго-востоке Москвы.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе главка столичной полиции, произошел конфликт, в результате которого молодые люди начали выяснять отношения между собой.

Один из них получил легкую травму лица. В ходе драки было применено травматическое оружие. Всех участников драки задержали. Обстоятельств случившегося выясняются.

16 августа стрельба произошла на оптовом рынке в Санкт-Петербурге. Конфликт разгорелся между выходцами из стран ближнего зарубежья. В результате пострадали три человека.