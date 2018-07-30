Суд Москвы рассмотрит дело в отношении двух бывших сотрудников ДПС

Щербинский районный суд Москвы рассмотрит уголовное дело в отношении двух бывших инспекторов ДПС, которых обвиняют в получении взяток. Об этом передает Агентство "Москва".

"Сотрудников ДПС обвиняют в получении взятки за незаконное бездействие, совершенное группой лиц по предварительному сговору", – рассказали в ведомстве.

Уточняется, что уголовное дело направлено в Щербинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

По версии следствия, с 2015 по 2016 год сообщники, используя прибор, схожий по внешнему виду с алкотестером, требовали пройти освидетельствование водителей. Агрегат показывал, что водители пьяны, а сотрудники ДПС за несоставление протокола о правонарушении требовали деньги. В январе 2016 года они получили от одного остановленного ими водителя 100 тысяч рублей.

Одного из обвиняемых уже приговорили за аналогичное преступление Троицким районным судом Москвы к реальному отбыванию наказания, однако появились новые эпизоды преступной деятельности.