Житель Волгоградской области съел самый острый в мире перец и умер

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Житель Камышина Волгоградской области Юрий Кручинин целый месяц ел самый острый в мире перец чили Carolina Reaper, после чего попал в больницу и умер. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал его знакомый Олег.

58-летний мужчина купил перец чили на одном из маркетплейсов и регулярно употреблял его в пищу, несмотря на ослабленное циррозом печени и анемией здоровье, добавил друг умершего.

"Я не знаю, в курсе ли он был, что есть острый перец ему противопоказано. Наверное, знал", – сказал знакомый.

По его словам, Кручинин скончался в больнице 29 марта. Близких родственников у него не было, но нашелся племянник, который поможет с его похоронами, заключил мужчина.

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До этого врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с Москвой 24 предупредила об опасности принятия в пищу горячих напитков с газировкой, острыми, кислыми и холодными продуктами. Сначала горячие напитки раздражают слизистую, а острые продукты, вроде перца, только усугубляют его. Врач указывала, что это может привести к ожогу.