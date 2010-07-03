Журналист Москвы 24 рассказал об угрозах со стороны "Королевы России"

Победительница конкурса "Королева России – 2019" Элина Воронцова оказалась в центре скандала. Все началось с сюжета корреспондента Москвы 24.

В специальном репортаже о разводе мужчин на деньги девушка выступала в качестве эксперта. Она рассказывала про секреты успешной жизни.

"Это у нас сет "Магаданский" за 17,9 тысячи рублей. Это существенная сумма. Можно заказать данный сет и получить неплохой процент. Особенно, если ты заказываешь это с бутылочкой хорошего вина", – рассказывала девушка журналисту.

Однако уже после выхода программы в эфир героиня позвонила автору и сообщила в оскорбительной форме, что сюжет ей не понравился. Девушка грозилась, что для журналиста такой сюжет может быть "роковой ошибкой".

"Это может быть роковой ошибкой. Когда человек прет против меня и обливает меня такой грязью, ему потом язык могут отрезать в прямом и переносном смысле", – заявляла Воронцова.

Девушка посчитала, что телеканал задел ее честь, что ее якобы выставили не в том свете. Обычно такие вопросы решаются в суде. Именно судья решает, корректно ли поступило СМИ, если нет – штраф и официальные извинения.

Однако вскоре угрозы стали поступать более конкретными. Журналист телеканала Москва 24 Михаил Долгов рассказал, что с ним связался некий заступник Воронцовой, который угрожал ему возмездием со стороны криминальных авторитетов за оскорбительный сюжет.

"Он сказал, что я совершил ошибку, возмездия стоит ждать от криминальных авторитетов, например, Шакро Молодой, который сидит в тюрьме, его знакомые найдут и заставят поплатиться за слова", – рассказал журналист.

Долгов признался, что за 11 лет работы уже не в первый раз встречается с подобными угрозами, однако с такими продолжительными и настойчивыми ему пришлось встретиться впервые. Молодой человек добавил, что получает не только сообщения с угрозами, но и звонки.

После случившегося журналист написал заявление в полицию. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.

