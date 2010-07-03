СК проверит сообщение о женщине с детьми, которая ушла из дома в Балашихе

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следствие в Балашихинском городском округе проверяет сообщения СМИ о нарушении жилищных прав женщины и ее малолетних детей. Об этом заявила старший помощник главы ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий.

"В эфире одного из федеральных телеканалов вышел сюжет о том, что в Балашихе нарушаются права женщины и двух ее малолетних детей. Семье пришлось покинуть единственное жилье из-за родственников, страдающих алкогольной зависимостью, которые превратили квартиру в притон. По данному сообщению СМИ организовано проведение доследственной проверки", – заявила Врадий Агентству "Москва".

В сюжете сообщалось, что беременной женщине с двумя детьми приходится жить на съемных квартирах, а местная администрация не принимает никаких мер по выселению проблемных жильцов. Реакции со стороны органов системы профилактики на эту ситуацию не последовало.

