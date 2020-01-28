В Подмосковье 14-летняя девочка умерла по пути в школу

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Прокуратура Московской области начала проверку в связи со смертью школьницы в городском округе Домодедово.
Как говорится на сайте ведомства, она была доставлена в реанимационное отделение больницы, где позже скончалась.
По предварительной информации, ребенку стало плохо по пути в школу. Девочка воспитывалась в благополучной семье.
Ее отец — врач-реаниматолог, рассказала РИА Новости уполномоченная по правам ребенка по области Ксения Мишонова.
В ходе прокурорской проверки будет дана правовая оценка причинам и условиям произошедшего.
В декабре учащаяся одной из школ подмосковного Воскресенска умерла от острой сердечной недостаточности после сдачи нормативов ГТО по плаванию.