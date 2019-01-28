Названа причина сработавшей на станции метро "Озерная" пожарной тревоги

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пожарная тревога сработала на станции метро "Озерная" из-за испытаний работы звукового оповещения системы пожарной безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Московского метрополитена, передает Агентство "Москва".

Сейчас станция уже работает в штатном режиме. Ничего не угрожает безопасности пассажиров и движению поездов.

Ранее в СМИ сообщалось, что в метро "Озерная" сработала пожарная тревога. Пассажиров призвали покинуть здание по плану эвакуации.