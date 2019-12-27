Суды и более 10 школ и детских садов в Москве получили сообщения о "минировании"

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Четыре районных суда столицы, а также более десяти школ и детских садов получили анонимные сообщения об угрозах взрыва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

Сообщения о "минировании" поступили в Щербинский, Кузьминский, Люблинский и Зюзинский суды. В настоящее время специалисты проводят проверки зданий. В Зюзинском суде проверка завершена, угроза взрыва не подтвердилась.

"С утра начали поступать сообщения с угрозами взрыва в школы детские сады по разным округам города, такая информация зафиксирована уже в более десяти объектах", – отметил источник агентства.

Накануне из-за анонимных сообщений проверяли супермаркеты "Лента" в Подмосковье, станцию МЦД Лобня, здания трех районных судов и Киевский вокзал. Также были "заминированы" головной офис Сбербанка и аэропорты Домодедово и Шереметьево.

23 декабря в Москве оказались "заминированы" 1,6 тысячи объектов. Экстренные службы проверяли храм Христа Спасителя, 15 районных судов, пять вокзалов Москвы, роддом на юго-востоке. Проверялись и магазины сетей "Перекресток", "Лента" , "Магнит" и "Пятерочка" в Московской области. Ни одна из поступивших угроз не подтвердилась.

Волна "минирований" в столичном регионе началась 28 ноября. Проверки затронули порядка 7 тысяч объектов. Все угрозы оказались ложными.

