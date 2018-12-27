Несколько школ Москвы проверили после звонка о теракте с телефона педагога

Столичная полиция проверила ряд школ на юго-западе города после анонимного звонка о засевших в образовательном учреждении террористах. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Переполох начался утром 26 декабря. Сотрудники полиции отследили номер и выяснили, что он зарегистрировал на воспитателя детского сада на улице Кржижановского. Затем оперативники выехали в ряд образовательных учреждений, так как звонивший не уточнил, где именно якобы прятались террористы. Обнаружить подозрительных людей или взрывчатку полицейским не удалось.
"По решению директора учреждения на улице Кржижановского проводилась эвакуация учащихся и сотрудников - около 650 человек. К проверочным мероприятиям привлекался 21 полицейский", – отметил источник.
Со слов педагога, с чьего телефона был осуществлен звонок, ее гаджетом пользуется внучка, которая учится в седьмом классе школы на улице Ивана Бабушкина. В настоящее время оперативники разбираются в произошедшем.
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