Цирковой тигр сбежал и ранил двоих человек в Китае

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Цирковой тигр сбежал из клетки во время представления и набросился на людей. Инцидент произошел на севере Китая в провинции Шаньси.

Во время уличного представления хищник нашел лазейку в ограждении и сбежал. Выбравшись из клетки, тигр сразу же оказался в толпе зрителей, которые начали в панике разбегаться.

В ярости животное напало на людей, сообщает сайт "Комсомольской правды". Один из взрослых зрителей и ребенок получили ранения. Сотрудники цирка смогли вернуть тигра обратно в клетку.