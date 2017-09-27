27 сентября 2017, 18:27Происшествия
В СК назвали срок экспертизы останков из квартиры подозреваемого в каннибализме
Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
В Следственном комитете назвали срок экспертизы останков, найденных в квартире подозреваемого в каннибализме краснодарца Дмитрия Бакшеева. Она будет завершена не ранее чем через месяц, сообщили в ведомстве в разговоре с RT.
12 сентября на территории военного авиационного училища в Краснодаре были обнаружены фрагменты тела женщины. Полиция установила и задержала подозреваемого. По некоторым данным, мужчина вместе со своей супругой могут быть причастны к убийству от 7 до 30 человек.
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