В СК назвали срок экспертизы останков из квартиры подозреваемого в каннибализме

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В Следственном комитете назвали срок экспертизы останков, найденных в квартире подозреваемого в каннибализме краснодарца Дмитрия Бакшеева. Она будет завершена не ранее чем через месяц, сообщили в ведомстве в разговоре с RT.

12 сентября на территории военного авиационного училища в Краснодаре были обнаружены фрагменты тела женщины. Полиция установила и задержала подозреваемого. По некоторым данным, мужчина вместе со своей супругой могут быть причастны к убийству от 7 до 30 человек.