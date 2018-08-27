Появилось видео с места ДТП с участием скорой помощи

Появилось видео с места ДТП с участием скорой помощи, на нем видно, как экстренная бригада едет по улице Дмитрия Ульянова, когда на перекрестке в нее на полной скорости врезается внедорожник.

Автомобиль скорой помощи перевернулся от удара, в ней оказался заблокирован пациент. Спешно вызволить мужчину с подозрением на инсульт помогли прохожие и водители проезжавших автомобилей, общими усилиями им удалось выломать дверь. Пострадал также фельдшер скорой. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.