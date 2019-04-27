Пожар произошел в деревянном строении в столичном районе Сокольники

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Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Возгорание произошло в одноэтажном деревянном строении на востоке столицы.

Площадь пожара составила порядка 120 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС по городу.

Возгорании зафиксировали по адресу: улица Сокольнический Вал, дом 1, сооружение 1.

В данный момент пожар ликвидирован. Информации о пострадавших не поступало.