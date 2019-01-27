Девять человек пострадали при взрыве в жилом доме в Гааге

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Не менее девяти человек пострадали в результате взрыва в жилом доме в Гааге. Об этом сообщает спасательная служба города.

По словам спасателей, семерых пострадавших госпитализировали, а двоим оказали медицинскую помощь на месте. По предварительным данным, в здании произошел взрыв бытового газа.

"Из-под завалов вытащили трех человек, еще как минимум один находится под обломками", − отметили представители спасательной службы телеканалу RTL Nieuws. О состоянии человека, который остается под рухнувшими конструкциями, пока ничего неизвестно.

Взрыв произошел в одном из жилых домов Гааги 27 января.Там рухнул фасад трехэтажного дома, который вплотную примыкает к другим однотипным домам. Соседние здания также сильно повреждены и могут частично обрушится в любой момент, предупредили специалисты. По их словам, это сильно затрудняет спасательную операцию.