Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

27 января, 22:17

Девять человек пострадали при взрыве в жилом доме в Гааге

происшествия за рубежом

27 января, 22:17

Поделиться в социальных сетях:

Фото: TASS/AP/Wong Maye-E

Не менее девяти человек пострадали в результате взрыва в жилом доме в Гааге. Об этом сообщает спасательная служба города.

По словам спасателей, семерых пострадавших госпитализировали, а двоим оказали медицинскую помощь на месте. По предварительным данным, в здании произошел взрыв бытового газа.

"Из-под завалов вытащили трех человек, еще как минимум один находится под обломками", − отметили представители спасательной службы телеканалу RTL Nieuws. О состоянии человека, который остается под рухнувшими конструкциями, пока ничего неизвестно.

Взрыв произошел в одном из жилых домов Гааги 27 января.Там рухнул фасад трехэтажного дома, который вплотную примыкает к другим однотипным домам. Соседние здания также сильно повреждены и могут частично обрушится в любой момент, предупредили специалисты. По их словам, это сильно затрудняет спасательную операцию.

происшествия за рубежом

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика