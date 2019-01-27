Трехэтажный дом обрушился в Гааге после взрыва

Фото: ТАСС/Wong Maye-E/AP

Взрыв произошел в жилом доме в Гааге, передает голландский телеканал RTL Nieuws. Причина взрыва пока неизвестна.

Уточняется, что спасатели вывели из-под завалов двух человек. При этом они не исключили, что под обломками могут оставаться люди.

По данным телеканала, ЧП случилось в трехэтажном кирпичном доме. Взрыв разрушил внешние стены одной из секций здания.

На месте работают полицейские и сотрудники спасительных служб. Обстоятельства инцидента выясняются.