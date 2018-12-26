Женщина ослепла после косметологической процедуры в частной клинике

Женщина потеряла зрение в правом глазу после косметологической процедуры в частной клинике, передает Агентство "Москва".
Как сообщалось в СМИ, косметолог вколол москвичке филлеры – наполнители для коррекции косметических дефектов. После этого у женщины перестал видеть правый глаз. Потерпевшей вызвали скорую помощь. В больнице выяснилось, что произошла закупорка глазной артерии.
Следователи проводят доследственную проверку по факту предоставления услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителя. Они дадут правовую оценку всем действиям сотрудников данной клиники. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Это не первый случай, когда пациенты частных клиник получают травмы. 12 ноября в клинике "Сфера" при проведении ринопластики девушке было пробито основание черепа. Из-за этого у нее открылось сильное кровотечение, и произошел отек.
Пострадавшую без сознания доставили в городскую больницу, где подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Сейчас пострадавшая выписана из больницы, она находится на амбулаторном лечении.
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