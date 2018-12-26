Неизвестные похитили 100 тысяч рублей с автозаправки на северо-востоке Москвы

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Двое неизвестных совершили разбойное нападение на автозаправочную станцию в Ярославском районе столицы, передает Агентство "Москва".

По информации МВД, в помещение АЗС на Ярославском шоссе ворвались двое в масках. Они приковали сотрудника заправки наручниками, затем похитили денежные средства и скрылись.

В настоящий момент на месте работают правоохранители. Обстоятельства произошедшего и сумма ущерба устанавливаются. Принимаются меры к поиску и задержанию злоумышленников.

Согласно предварительным данным, похищено около 100 тысяч рублей и мобильный телефон.