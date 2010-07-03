Дело о незаконном обороте оружия рассмотрят в Подмосковье

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Подмосковная Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о незаконном обороте наркотических средств и оружия.

Как рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе Генпрокуратуры, обвиняемыми проходят двое граждан.

По версии следствия, они намеревались сбыть партию наркотического средства растительного происхождения весом два килограмма.

Дело направлено в Одинцовский городской суд Московской области для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что Мосгорсуд рассмотрит дело об убийстве двух мужчин в феврале 2018 года в поселении Сосенское в ТиНАО.