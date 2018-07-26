Ребенка на велосипеде сбил автомобиль в Зеленограде

26 июля, 09:49
Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин
В Зеленограде легковой автомобиль сбил 12-летнего ребенка, катающегося на велосипеде. Мальчик доставлен в больницу. Медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы затылка, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел вечером 24 июля.
"В ходе полицейской проверки выяснилось, что 34-летний житель Татарстана, управляя автомобилем Kia Ceed, при повороте во двор совершил наезд на мальчика", – рассказали в ГУ МВД.
Накануне два человека пострадали в аварии на 88-м километре МКАД. ДТП произошло на внешней стороне кольцевой автодороги над Дмитровским шоссе.
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