Два человека пострадали при столкновении трех машин на МКАД

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Два человека пострадали в аварии на 88-м километре МКАД. Об этом сообщили в правоохранительных органах столицы.

По информации правоохранителей, ДТП произошло на внешней стороне кольцевой автодороги над Дмитровским шоссе. Там столкнулись три автомобиля. В результате аварии пострадали два человека, передает Агентство "Москва".

Как уточнил собеседник агентства, один из пострадавших оказался заблокирован в машине, и сейчас спасатели пытаются извлечь его из салона.