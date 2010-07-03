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Происшествия

16:42

Пожар в административном здании в центре Москвы ликвидирован

происшествия пожар

Административное здание загорелось на Бауманской улице

Возгорание в административном здании в центре столицы ликвидировано. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Центр управления в кризисных ситуациях столичного главка МЧС России.

"В 16:20 возгорание на улице Бауманской, доме 56/17, строении 1, ликвидировано", – сказал собеседник агентства.

Возгорание происходило в помещении хостела на втором этаже. Общая площадь пожара составила 30 квадратных метров.

Источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что из горящего помещения был спасен пожарными один человек, его сейчас осматривают медики.

В Twitter Центра организации дорожного движения предупреждают водителей об ограничении движения в районе происшествия. Движение перекрыто по Аптекарскому переулку и ограничено по улице Бауманской.

Ранее человек погиб в результате пожара в квартире в столичном районе Ново-Переделкино. Возгорание произошло на втором этаже дома 21 по Боровскому шоссе.

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