Тело мужчины обнаружили на территории Новоспасского монастыря

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Следователи выясняют обстоятельства смерти мужчины на территории Новоспасского монастыря в Москве. Об этом рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова, сообщает Агентство "Москва".

Тело мужчины без внешних признаков насильственной смерти было обнаружено на территории монастыря накануне. Умершим оказался 40-летний подсобный рабочий, который приехал в столицу из Ивановской области.

Сейчас следователи проводят мероприятия для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее в столичном районе Ново-Переделкино госпитализировали женщину с колото-резаными ранами груди и живота. Ее доставили в медучреждение, она находится в реанимации.

В ночь на 11 ноября тело 24-летнего уроженца Киргизии с ножевыми ранениями обнаружили у поликлиники на Шелепихинской набережной.

