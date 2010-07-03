Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

13:10

Власти опровергли информацию о принесенном учителем в зоопарк муляже бомбы

происшествия

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Информация о том, что муляж бомбы в Московский зоопарк принесла учитель одной из столичных школ, не соответствует действительности. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента образования.

Отмечается, что квест с поиском подозрительного предмета в Московском зоопарке организовала для детей мама вместе со своей знакомой. Столичные школы не имеют отношения к произошедшему.

Ранее сообщалось, что якобы школьная учительница принесла муляж бомбы в Московский зоопарк, чтобы провести с детьми урок о правилах поведения при обнаружении взрывного устройства. Администрацию зоопарка она об этом не проинформировала.

Похожий на взрывное устройство предмет был обнаружен у пруда на территории зоопарка. Сотрудники полиции обследовали подозрительный предмет с применением служебной собаки.

В итоге женщину доставили в отделение полиции и составили административный протокол. Ей выписали штраф.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика