Власти опровергли информацию о принесенном учителем в зоопарк муляже бомбы

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Информация о том, что муляж бомбы в Московский зоопарк принесла учитель одной из столичных школ, не соответствует действительности. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента образования.

Отмечается, что квест с поиском подозрительного предмета в Московском зоопарке организовала для детей мама вместе со своей знакомой. Столичные школы не имеют отношения к произошедшему.

Ранее сообщалось, что якобы школьная учительница принесла муляж бомбы в Московский зоопарк, чтобы провести с детьми урок о правилах поведения при обнаружении взрывного устройства. Администрацию зоопарка она об этом не проинформировала.

Похожий на взрывное устройство предмет был обнаружен у пруда на территории зоопарка. Сотрудники полиции обследовали подозрительный предмет с применением служебной собаки.

В итоге женщину доставили в отделение полиции и составили административный протокол. Ей выписали штраф.

