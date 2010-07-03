Концерт российских звезд в Донецке собрал 12 тысяч человек

Фото: ТАСС/Валентин Спринчак

Концерт звезд российской эстрады к 150-летию Донецка проходит в центральном парке культуры и отдыха имени Щербакова. Об этом сообщило РИА Новости.

Правоохранители заявили, что на концерт пришли примерно 12 тысяч человек.

Первой выступила Анна Боронина, затем Тимур Родригез, за ними группа "Марсель".

Празднование дня города завершится праздничным салютом.

День города Донецка отмечается каждое последнее воскресенье августа.

