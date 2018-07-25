Замначальника самарского главка Росгвардии задержали при получении взятки

25 июля, 17:43
Фото: ТАСС/Виталий Невар
Замначальника ГУ Росгвардии по Самарской области Дмитрия Сазонова задержали при получении взятки. Об этом сообщил советник директора Росгвардии Александр Хинштейн в своем микроблоге в Twitter.
Сазонов также возглавляет центр лицензионно-разрешительной работы и госконтроля самарского главка Росгвардии. По словам Хинштейна, сотрудники ФСБ задержали его с поличным.
В операции также участвовали сотрудники собственной безопасности Росгвардии. О задержании Сазонова уже сообщили главнокомандующему войсками национальной гвардии генералу Виктору Золотову.
По данным СМИ, сумма взятки составила 100 тысяч рублей. Сообщается, что деньги предлагал Сазонову сотрудник частного охранного предприятия за непривлечение к ответственности за нарушения в работе.
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