Три человека погибли в ДТП в Вологодской области

Фото: ТАСС/Егор Алеев

На трассе в Череповецком районе Вологодской области произошло ДТП. Погибли три человека.

Столкнулись два грузовика. О происшествии сообщило УМВД по региону. Авария произошла в понедельник в 18:50 по московскому времени на 140 километре автодороги Вологда – Новая Ладога.

"Произошло столкновение двух грузовых автомобилей – КамАЗ и ФАВ. По предварительной информации, в ДТП погиб водитель и два пассажира грузовика КамАЗ", – сказано в сообщении.

На месте происшествия работали ГИБДД. Сейчас полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

Ранее произошло смертельное ДТП с "Нивой" и Gelandewagen на Можайском шоссе. В аварии погибли женщина и несовершеннолетняя девочка. Мужчина – муж и отец погибших – выжил.