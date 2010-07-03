Пьяный петербуржец ударил полицейского ногой в лицо

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Зеленограде задержали мужчину, ударившего полицейского при исполнении, сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел вечером 24 марта. В полицию поступила информация о потасовке в корпусе 320. Прибывшие на место правоохранители увидели в подъезде нетрезвого мужчину. Они потребовали у него прекратить дебош, однако гражданин вел себя очень агрессивно и на замечания не реагировал.

Когда полицейские попытались его задержать, мужчина ударил одного из них ногой в лицо. На нарушителя надели наручники и отвезли в отдел полиции. Им оказался мужчина 1981 года рождения, зарегистрированный в Санкт-Петербурге. Полицейский получил ссадину лица и обратился за помощью в больницу.

В отношении задержанного составили административный материал о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти".