Школьник обстрелял одноклассников из пневматики в Ростовской области

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Следственный комитет начал проверку сообщений СМИ о школьнике, открывшем стрельбу по одноклассникам, в городе Шахты Ростовской области. Отмечается, что огонь подросток вел из пневматического оружия.

"Сегодня в СМИ размещена информация о том, что 22 мая 2018 года в Шахтах школьник обстрелял из пневматического ружья одноклассников. Один ребенок пострадал", – цитирует местное управление СК "Газета.ру".

Полиция уже установила всех участников инцидента. Учитывая то, что они несовершеннолетние, СК проведет проверку информации о происшествии.