Неизвестная оставила два чемодана у посольства РФ в Вашингтоне

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У посольства РФ в США неизвестная женщина оставила два чемодана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на диппредставительство.

Отмечается, что секретная служба США уже перекрыла дороги у российского посольства в Вашингтоне, заявил российский дипломат.

"В 12:43 (19:43 мск – Прим. ред.) женщина азиатской наружности оставила два чемодана у здания посольства, постояла примерно восемь минут, затем покинула место", – добавил он.

На место происшествия также были вызваны взрывотехники и сотрудники правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что сотрудники французского посольства на Большой Якиманке в столице получили письмо, в котором присутствовало неизвестное вещество. Конверт должны были изъять, а вещество отправить на экспертизу. По факту произошедшего была организована проверка.

