24 апреля, 22:27Происшествия
Неизвестная оставила два чемодана у посольства РФ в Вашингтоне
Фото: ТАСС/Zuma/Yang Chenglin
У посольства РФ в США неизвестная женщина оставила два чемодана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на диппредставительство.
Отмечается, что секретная служба США уже перекрыла дороги у российского посольства в Вашингтоне, заявил российский дипломат.
"В 12:43 (19:43 мск – Прим. ред.) женщина азиатской наружности оставила два чемодана у здания посольства, постояла примерно восемь минут, затем покинула место", – добавил он.
На место происшествия также были вызваны взрывотехники и сотрудники правоохранительных органов.
Ранее сообщалось, что сотрудники французского посольства на Большой Якиманке в столице получили письмо, в котором присутствовало неизвестное вещество. Конверт должны были изъять, а вещество отправить на экспертизу. По факту произошедшего была организована проверка.
На территории посольства Швейцарии обнаружили похожие на гранаты предметы
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