ФК "Сочи" прилетел на игру во Владивосток без игровой формы

Футбольный клуб "Сочи" остался без экипировки накануне выездного матча 33-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) с владивостокским "Лучом", сообщает News.ru.
Как уточнили в пресс-службе лиги, форма не долетела до Дальнего Востока по вине авиаперевозчика. Сочинской команде удалось оперативно решить вопрос, изготовив практически аутентичный комплект экипировки.
В команде с юмором отнеслись к сложившейся ситуации, представив состав на игру, где на схеме были размещены фото голых футболистов. Также в "Сочи" поблагодарили соперника за предоставленную часть амуниции.
"Сочи" по вине авиакомпании оказался во Владивостоке без игровой формы. Команда не только решила вопрос, оперативно изготовив практически аутентичные футболки, но и забавно обыграли ситуацию в социальных сетях. Спасибо и "Лучу" за предоставленную часть амуниции! pic.twitter.com/nkZsoKDIXR
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