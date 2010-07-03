Фото: Telegram-канал "Силовики"

Неизвестный попытался напасть на главу МИД Финляндии Тимо Сойни, передает телекомпания Yle. Это произошло 24 марта на базаре в Вантаа. Финские политические партии проводили там кампанию перед выборами в парламент.

Как рассказал сам министр, мужчина хотел нанести удар, но его вовремя остановила охрана.

По данным СМИ, на одежде нападавшего заметили символику движения "Солдаты Одина", которое выступает за жесткую миграционную политику. Пытаясь ударить министра, мужчина назвал его "предателем родины".

Инцидент не повлиял на рабочий график Сойни, отмечает Yle. Глава финского МИД продолжил встречи с избирателями в обычном режиме. Информации о дальнейшей судьбе нападавшего пока нет.