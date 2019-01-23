При стрельбе в банке в США погибли пять человек

Не менее пяти человек погибли в результате стрельбы в банке SunTrust в американском штате Флорида погибли пять человек, сообщает телеканал CNN, ссылаясь на информацию местного отделения полиции.

Речь идет об инциденте в городе Себринг. Кредитное учреждение данного населенного пункта пытался ограбить молодой человек. Увидев прибывших сотрудников полиции, мужчина забаррикадировался внутри здания и захватил заложников.

На предложение полиции сдаться злоумышленник стал стрелять. В результате штурма здания несколько человек получили ранения. Кто именно погиб, не уточняется. Стрелка удалось задержать. Им оказался 21-летний житель города Зефен Ксавер.