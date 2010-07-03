Мужчина ранил ножом женщину на севере Москвы

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Мужчина ранил женщину острым предметом, предположительно ножом, в Дмитровском районе, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Инцидент произошел во дворе дома 4А на улице Софьи Ковалевской. Пострадавшую передали врачам, а напавшего задержали и доставили в полицию.

Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Накануне полиция задержала подозреваемого в убийстве женщины на северо-востоке столицы. В отношении задержанного возбудили уголовное дело.