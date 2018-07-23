Санитарный вертолет эвакуировал двух детей с места ДТП в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Санитарный вертолет эвакуировал двух детей, которые пострадали во время автомобильной аварии в ТиНАО, передает Агентство "Москва".

"Санитарный вертолет Московского авиационного центра эвакуировал в поселке Птичное двух детей с различными травмами и доставил в московскую больницу", – рассказали в департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

Уточняется, что в полете пострадавших сопровождали медики.

По предварительной информации, в крупном ДТП с участием нескольких автомобилей пострадали три человека.