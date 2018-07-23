Два человека пострадали в результате ДТП на трассе в Подмосковье

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Два человека получили травмы в результате ДТП, которое произошло на трассе А107 в Одинцовском районе. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

По данным ведомства, днем 23 июля на 6-м километре дороги А107 Киевско-Минского направления столкнулись четыре транспортных средства. "В результате аварии ранены два человека", – цитирует сообщение министерства Агентство "Москва".

В связи с этим происшествием в ведомстве напомнили водителям о необходимости тщательно соблюдать скоростной режим и быть предельно внимательными за рулем.