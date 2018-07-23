Полиция опровергла информацию о захвате в заложники детей на юге Москвы

23 июля, 04:50
Фото: depositphotos/thisisarto
Сообщения о захвате в заложники детей на улице Симоновский Вал не соответствуют действительности, заявили в столичном управлении МВД РФ. Об этом передает Агентство "Москва".
По версии правоохранительных органов, информация, опубликованная в некоторых СМИ о том, что в квартире на юге Москвы незаконно удерживаются люди, не соответствует действительности.
Сообщается, что ночью в квартиру, арендуемую тремя уроженками страны ближнего зарубежья, пришли двое мужчин. С ними были их два несовершеннолетних сына.
Мужчины потребовали у женщин деньги, которые им якобы был должен ранее проживавший в этому адресу их знакомый. В ходе конфликта женщины выбежали из квартиры, а незваные гости заперлись внутри.
Уточняется, что мужчины были задержаны. В результате происшествия никто не пострадал. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в одной из квартир жилого дома на улице Симоновский Вал двое мужчин захватили в заложники детей.
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