Многоэтажку эвакуировали на севере Москвы из-за пожара

Более 50 человек эвакуировали из многоэтажки на севере столицы. Причина инцидента – возгорание на крыше. Об этом сообщается на сайте главка МЧС.

Сообщение о пожаре в доме на улице Фестивальной поступило в ведомство в 14:23 по местному времени. В 14:57 пожар был локализован.

"Происходило загорание на кровле 14-ти этажного жилого дома. До прибытия пожарно-спасательных подразделений здание самостоятельно покинули около 50 человек", – указали в МЧС.

Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.