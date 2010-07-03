Пожар в девятиэтажке на Шоссейной улице потушен

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Пожар в девятиэтажном доме в столичном районе Печатники потушен, сообщает пресс-служба МЧС.

Информация о возгорании на площади 35 квадратных метров поступила в 8:32, а уже в 9:06 пожар удалось ликвидировать.

Огонь вспыхнул на шестом этаже дома 19 корпуса 1 по Шоссейной улице. В одной из квартир горел балкон. Сведений о пострадавших не поступало.