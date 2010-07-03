Фото: Москва 24

Пожар вспыхнул в жилом доме в Печатниках, передает телеканал Москва 24. Возгорание происходит в девятиэтажке на Шоссейной улице, 19/1.

По предварительным данным, горит балкон на шестом этаже. Существует угроза перехода огня.

На месте происшествия работают экстренные службы.