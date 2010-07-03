Пожар произошел в подмосковном автосервисе

Пожар площадью 240 квадратных метров произошел в здании автосервиса в городском округе Щелково, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Информация поступила от очевидца в 17:10. По его словам, возгорание случилось в деревне Байбаки.

На втором этаже находился магазин, на первом – автосервис, ремзона. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось открытое горение на втором этаже по всей площади.

По предварительным сведения, погибших и пострадавших нет. К тушению возгорания привлекли 38 человек и 11 единиц техники. В 19:05 пожар был локализован.