Пожар произошел в Казанской церкви с чудотворной иконой в селе Срезнево

В храме в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы в Рязанской области случился пожар, передает ТАСС.
Речь идет о церкви, которая находится в селе Срезнево. Здание было построено в 1905 году году и является памятником архитектуры.
По предварительным данным возгорание произошло из-за строительных работ в основании купола храма. В результате пожара пострадал малый алтарь и рухнул купол. Площадь возгорания составила 64 квадратных метра.
Сообщается, что священнослужителям удалось вынести из огня все иконы. Пострадавших нет.
Известными святынями этой церкви являются чудотворный образ Богоматери "Споручница грешных", а также мощи преподобной исповедницы Анны Срезневской.
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