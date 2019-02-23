Пожар произошел в Казанской церкви с чудотворной иконой в селе Срезнево

Фото: портал Москва 24/Александр Сивцов

В храме в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы в Рязанской области случился пожар, передает ТАСС.

Речь идет о церкви, которая находится в селе Срезнево. Здание было построено в 1905 году году и является памятником архитектуры.

По предварительным данным возгорание произошло из-за строительных работ в основании купола храма. В результате пожара пострадал малый алтарь и рухнул купол. Площадь возгорания составила 64 квадратных метра.

Сообщается, что священнослужителям удалось вынести из огня все иконы. Пострадавших нет.

Известными святынями этой церкви являются чудотворный образ Богоматери "Споручница грешных", а также мощи преподобной исповедницы Анны Срезневской.