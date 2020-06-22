Фото: телеграм-канал "Подъем"

Пожар произошел на станции "Мирный" в Антарктиде. Об этом говорится на сайте Арктического и Антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).

Сотрудники института сообщили, что огонь затронул метеокабинет, кабинет аэрологии, лабораторию ФИАН программы стратосферного зондирования космических лучей, серверную, гидрометеорологическую лабораторию и радиорубку.

"Несмотря на принятые меры по борьбе с огнем, Дом Радио сгорел полностью. Жертв и пострадавших нет", – говорится в сообщении.

20 июня пожар произошел на севере Москвы в металлическом ангаре, по предварительной информации, предназначенном под автосервис. Возгорание наблюдалось на улице Автомоторной, доме 5.

