Пожар в частном доме в Волоколамске погубил двух человек

Фото: ТАСС/Василий Кузьмиченок

Частный дом сгорел в подмосковном Волоколамске. Погибли два человека, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на областной главк МЧС.

Сообщение о ЧП в доме 33 на Первомайской улице спасатели получили в 14:41. Пламя, охватившее деревянное одноэтажное здание, тушили 22 человека и восемь единиц техники. С огнем справились в 17:40.